Eile saabunud 170 ukrainlasest kolmel avastati koroonaviirus

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles tänasel pressikonverentsil, et praeguseks on kolme inimese testi tulemus positiivne. «Üks on kinnitamisel, nii et see number võib veelgi kasvada,» lisas Härma. «Süsteem töötas. Inimesed kontrolliti kohe ära. Kõik haigestunud ja kontaksed on jälgimisel.»