Härma: Antsla ürituse korraldaja võttis ametiga liiga hilja ühendust

«Terviseameti eesmärk pole üritusi keelata ja seni on korraldajad väga vastutustundlikult käitunud. Terviseametil on ürituse baasriski hinnang, mille WHO (Maailma Terviseorganisatsioon - toim.) on ette kirjutanud,» selgitas Härma. «Kui selgub, et risk on kõrge, siis saab midagi ette võtta, et neid riske maandada.»

Härma sõnul oli Antsla ürituse puhul selge, et tegemist on heatahtlike inimestega, kuid nende plaan oli natuke läbi mõtlemata. «Korraldaja võttis liiga hilja ühendust. Teisipäevase testimise käigus tuvastati kolm inimest, kes oleks pidanud liikumispiirangu all olema. Nad olid pärit Suurbritanniast, Hispaaniast ja Portugalist. Lisaks tuvastati narkojoobes inimesi,» nentis ta.

Härma sõnul testiti kohapeal 41 inimest. Kolm inimest keeldus testist ning neid käsitletakse kui positiivse testiga inimesi. «Selle tõttu sai ka üritus ära keelatud. Sinna ei tohi tulla juurde inimesi teistest riikidest. Inimesed, kelle test on negatiivne, peavad laagrist lahkuma, positiivse testiga inimesed peavad minema karantiini,» selgitas Härma.

Härma märkis, et Covid-19 leviku seis Eestis on rahulik. «Me pole näinud suuri tõuse ja langeda pole ka kuhugi. Nädalas tehtud testide arv on veidi langenud. Kui inimestel pole palju muresid, siis pole põhjust pöörduda arsti poole. Kuna positiivsete testide arv on alla protsendi, siis pole põhjust kahtlustada ulatuslikku levikut Eestis. Juurde tulnud juhud on Harjumaal või Ida-Virumaal, kuid kasvutrendi need ei näita,» ütles ta.