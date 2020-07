Eestis on viimase kolme ööpäevaga uppunud kolm inimest

21. juulil kell 18.09 teatati, et Järvamaal Albu külas läks mees tehisjärve ujuma egai tulnud enam tagasi. Päästjad leidsid uppunud 35-aastase mehe umbes tunnise otsimise järel ning tõid surnukeha kaldale.

Päästjad hoiatavad, et oma ujumisvõimete ja tervisliku seisundi ülehindamine võib vette minnes maksta elu. Turvalisem on minna ujuma koos tugevama kaaslasega ja hoida suplemisel kalda lähedusse, kus jalad põhja ulatuksid. Turvalisem on ujuda ka valvega rannas.