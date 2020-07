Tallinna Tehnikaülikooli senat otsustas täna, et esimesse ja teise astmesse ei võeta üldjuhul vastu tudengikandidaate riikidest, mille nakatunute suhtearv on suurem kui 16 inimest või kui selle riigi kohta puudub usaldusväärne statistika ja seal on kõrge viiruse leviku oht.