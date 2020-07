FOTOD ⟩ Avati esimene spetsiaalselt dementsetele mõeldud kodu

«Tulenevalt inimeste pikemast elueast on ka Eestis paraku tõusutrendis dementsuse ja mäluprobleemidega inimeste arv, kes vajavad spetsiaalset lähenemist ning kohandatud väärikat, turvalist ja kodust elukeskkonda,» ütles Kiik ja lisas, et sellest lähtuvalt on uute kodude loomine väga tervitatav ja vajalik.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmete kohaselt tõuseb järgmise 30 aastaga maailmas dementsusega inimeste arv 132 miljonini. Eestis on dementsussündroom aladiagnoositud, kuid erinevate hinnangute kohaselt puudutab see 21 000 inimest ning nende lähedasi. Keskmiselt lisandub aastas 3500 dementsussündroomi diagnoosiga inimest.

Benita Kodu juhatuse liikme Marilin Vaksmani sõnul esineb pea igas suguvõsas dementsusega inimesi. «Kuna hooldusteenuse nõudlus ning mäluhäiretega inimeste arv on ajaga aina kasvanud, nägime suurt vajadust juurdeehituseks, mis arvestaks just selliste inimeste erivajadustega,» selgitas ta.

49 voodikohaga hoone on ühendatud olemasoleva kompleksiga galerii-koridori kaudu kahel korrusel. Iseseisvalt õues viibimiseks on majas turvaline aed koos aiamajaga ning neli talveaia tüüpi rõdu, kus saab käia aastaringselt. Elanike kasutuses on privaatsemad temaatilised elutoanurgad, eraldatud tegevusruum ning teraapiliste vahenditega sensoorikatuba. Kõik ruumid on ligipääsetavad ka liikumisraskustega inimestele.