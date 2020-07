Elektrilevi: liitumiste rohkus viitab majandusbuumile

Valdav enamus liitumistaotlustest on seotud taastuvate energiaallikate ehk roheenergial põhineva tootmisega, millest ülekaalukalt kõige suurema osa moodustavad päikeseelektrijaamad.

«Juba eelmine, 2018. aastal lõppenud toetusskeem näitas, et taastuvenergiatootmine kogub populaarsust. Sellest tulenevalt võis prognoosida, et ka praeguse meetme, kuni 50 kW elektrijaamade toetusskeemiga kaasneb suur huvi. Küll aga oli võimatu ette näha, et toetuse saamiseks hakatakse esitama niivõrd suures mahus liitumistaotluseid, mida võib otseselt nimetada buumiks,» kirjeldab hüppelist kasvutrendi Elektrilevi tootjaliitumiste tootejuht Marii Uduvee.