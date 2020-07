Verekeskus kutsub verd loovutama

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja-ülemarsti Gulara Khanirzayeva sõnul on suvi verekeskusele alati tavapärasest suurem väljakutse, sest just siis on rohkem traumasid, mil patsiendid vereülekannet vajavad. «Praegu on regionaalhaigla verekeskuses olukord, kus haiglatele väljastatakse rohkem verd, kui doonorid suudavad annetada. Lisaks peab verekeskus olema valmis erakorralisteks olukordadeks, kus patsiendi elu päästmiseks kulub palju doonorverd,» lisas Khanirzayeva.