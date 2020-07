Otse Postimehest ⟩ Trööstitu sügis turismindusele võib tulla arvatust kurvem

Liina Maria Lepik kirjeldas, et tänane Eesti ettevõtja turisminduses on oma kliendi nägu. «Kui kliendiks on siseturist, siis tema nägu võib olla isegi naerul. Kui põhiliseks kliendiks on välisturist, siis on tal väga rasked ajad,» lausus ta.

Näiteks Võrumaal ja Hiiumaal on Lepik sõnul 80-85 protsenti külastajatest siseturistid. «Nemad väga ei muretse, sest ilm soosib rändamist ja suveperiood elatakse pigem üle. Piirkondades, kus siseturism on tagasihoidlikum, on väga mornid näod,» nentis ta. Näiteks Tallinnas on vastav näitaja kõigest 14 protsenti.

Põhiliselt toob Eesti majandusse raha sisse välisturist, kes on pikalt reisi ette planeerinud ja jääb siia pikemaks ajaks. «Majandusele on kõige väärtuslikum klient äri- ja konverentsiturist. Nemad jätavad siia ühe reisiga 880 eurot. Just see sektor sai koroonakriisis kõige valusamalt viga,» tõi turismikeskus välja.

Võrdluseks – keskmine eestlane jätab sisereisiga majandusse keskmiselt 133 eurot, aga välisturist 265 eurot.

Tänast olukorda Eesti turisminduses võrdles Lepik «telgiga». «Kui eelmisel aastal oli Eesti turism võrreldav tubli hotelliga, kuhu oli põhjust ehitada lisakorrus, siis täna elame telgis. Vahepeal ei olnud sedagi, aga mis saab esimeste külmade ilmadega, seda veel ei tea,» rääkis ta kujundlikult.

Kuna turism on Lepiku hinnangul paljuski hooajatöö, oleks tarvis paindlikumat töölepingu seadust. «Nii oleks võimalik tagada inimesele töö ja sotsiaalkindlustus, aga ilma pideva palkamiste ja koondamisteta,» selgitas ta.