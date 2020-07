Isamaa liikmed moodustasid ühenduse Parempoolsed

Liikmeühenduse eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Ühenduse algataja, Tallinna linnavolikogu liikme Kaido Kuke sõnul on viimastel aastatel pandud seni Eestile edu toonud väärtused kahtluse alla. «Meie praegused valikud otsustavad, kas suudame vabaduste ja heaolu teel jätkata ning olla teistele eeskujuks või muutume halliks endasse kapseldunud riigiks Euroopa äärealal,» ütles Kukk.

«Parempoolsete ühendus näeb, et Eesti peab olema edukas avatud majandusega riik, kus oluline vastutus lasub inimestel endil - riik ei pea igal võimalusel sekkuma, et ettevõtteid tegutsema ja inimesi elama õpetada,» lisas Kukk.

Ühenduse asutajate hinnangul on Eestis klassikaline parempoolsus tegemas vähikäiku - Reformierakond on loobunud parempoolsest maailmavaatest ja uued parteid on kas vasakpoolsed või äärmuspopulistlikud. Isamaa peab pakkuma sellele alternatiivi ja koondama parempoolse valijad enda taha.