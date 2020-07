Otse Postimehest ⟩ Isamaa parempoolsetel jagub kriitikat nii EKRE kui ka Seederi suunal

Parempoolsete teine algataja Mihkel Kübar ütles Postimehele, et te ei ole Isamaa erakonna siseopositsioon. Kes te siis olete?

Vastab tõele. Me oleme ühtseid arvamusi omav erakondlaste ühendus, kes püüab enda taha tuua inimesed, kes sarnaselt mõtlevad, et üheskoos nendel teemadel arutleda ja erakonnas manifestis toodud põhimõtteid rohkem esile tuua.

Internetidomeen parempoolsed.ee registreeriti juba 8. mail. Kui kaua on teil selle ühenduse loomise mõte juba olnud?

Viimastel aastatel Eesti poliitikat vaadates oleme hakanud tundma muret. Erakonnakaaslastest sõpradega on meil murekohad kõigil ühesugused. Ühenduse loomine sai tegelikult alguse sellest, et seltskond sõpru arutasid poliitika üle ja mõtlesid, mida ette võtta?

Aprillis koos istudes jõudsimegi järeldusele, et looksime erakonda parempoolse liikmeühenduse, mis nende väärtuste eest seisaks. Hindame, kas meil on sellisele maailmapildile toetust.

Tavaliselt kui sõbrad koos istuvad ja vestlevad poliitikast, siis tekib uus erakond?

Erakondi on Eestis juba piisavalt. Aga puudu on selgelt silmapaistev parempoolne erakond ja seda soovime esile tõsta ning Isamaast taaskord edumeelse parempoolse erakonna kujundada.

Kui teie, kes olete sellele manifestile alla kirjutanud, olete parempoolsed, siis kes on ülejäänud Isamaa liikmed?

Konservatiivsete erakondadega on sarnane lugu kogu Euroopas. Sarnaselt mõtlevad inimesed, aga teatud väärtushinnangud võivad olla erinevad. Leidub väga palju erinevaid tiibu – kristlikud demokraadid ja rahvuslased, kes hindavad teatud punkte erinevalt.

Meie parempoolsete poolelt näeme maailma nendes küsimustes teistmoodi. See debatt ja diskussioon, mis konservatiivsetes erakondades pidevalt toimub, on täiesti loomulik. Üleilmselt on tegelikult just konservatiivsetes erakondades debatt kõige teravam. Samas läbi selle debati on suudetud ka selliseid tasakaalukaid ja tulevikku vaatavaid otsuseid langetada. Näeme, et tegelikult on läbi sellise teravama debati Eestit edasi viia.

Tänane Postimees ütleb juhtkirjas, et EKRE on muutunud Isamaale eksistentsiaalseks ohuks. Kas EKRE on üks põhjus, miks te sõpradega maha istusite?

Teatud seisukohtades, mida Isamaa on viimastel aastatel viljelenud, on meil kindlasti erimeelsusi. See ei olnud kindlasti peamine põhjus, ehk siis EKRE-ga koalitsiooni moodustamine. Tegelik mure on selles, et näeme, kuidas on oht väärtushinnangutele, millele Eesti edu on siiani tuginenud. Need on kadumas ja ei ole tugevaid erakondi, kes suudaksid sellele vastu seista.

Isamaa on valitsuserakond, aga olete manifestis julgelt karm valitsuse enda poliitika vastu?

Me ei ole teadlikult otsinud konflikti. See manifest on sõnastatud meie tõekspidamisest ja maailmavaatest. Nii me 111 inimest usume, kes on sellele alla kirjutanud ja veel kümned, kes meiega täna liituvad.