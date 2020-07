Fotod ⟩ Kristiine Keskuse juures saab elektrilisi tõukerattaid tasuta laadida ja parkida

«Kristiine Keskus on kesklinna lähedase kogukonna keskusena võtnud üheks oma eesmärgiks ligipääsetavuse parandamise kaasaegsetele transpordiviisidele. Kui eelmisel aastal panustasime sadade rattaparkimiskohtadega, mille külastajad on väga hästi vastu võtnud, siis sel aastal oleme võtnud fookusesse elektritõukerattad. Loodame, et need leiavad palju kasutust,» ütles Kristiine ja Rocca al Mare Keskuse juht Kristjan Maaroos.