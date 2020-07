Kaheksa läbikukutud eksamit: 20 eurot trahvi saanud Sillamäe elanikul ei õnnestu kuidagi juhiluba taastada

«Võite minu lugu teistele rääkida, kuigi tean juba, kuidas kommentaarides kirjutatakse, et ise olen süüdi,» arutleb ta. «Jah, ma rikkusin varem seadust. Aga praegu, kui mul on kaks last, ma niimoodi enam ei käitu. Ei joo, ei suitseta ning ega terviski pole enam kõige parem. Seda enam ei istu ma purjus peaga rooli.»

Kas eksamineerija tuju on määrav?

Artur Moora arvates põrus ta eksamil omal süül kahel korral. Ülejäänud juhtudel oli tema hinnangul eksamineerija liiga noriv või tahetigi ta igal juhul läbi kukutada.

Mees on veendunud, et eksami tulemus sõltub eelkõige eksamineerija enda arvamusest, suhtlemisoskusest ja isegi tujust. Kusjuures see puudutab mitte ainult läbikukkunuid, aga ka neid, kes teevad eksami ära kergesti ja esimesel korral.

«Mul oli juhus, kus istusin võõrasse autosse ning aitasin naisterahval parkimiskohalt välja tagurdada. Kuidagi ju inimene sooritas eksami?» naerab ta.

Sarnasel seisukohal on ka Vitali Hainatski, kelle abikaasa kukkus Jõhvis sõidueksamil kaks korda läbi. Seejärel otsustas naine, et teeb eksami edaspidi Tallinnas.

«Jääb mulje, et viimaste seadusemuudatuste valguses hinnatakse sõidueksamit ainult eksamineerija enda isikliku arvamuse põhjal, mitte mingite normatiivide alusel,» ütleb Vitali. «Apellatsiooni käigus palusime esitada eksamiharjutuste täpse kirjelduse, kuid saime büroost väga laialivalguva vastuse.»

Maanteeameti eksamikeskuse juht Risto Kasemäe on aga seisukohal, et eksamineerijad pole subjektiivsed. Kasemäe teatas Rus.Postimehele saadetud kommentaaris, et eksamineerijad juhinduvad liiklusseadusest, mootorsõidukijuhile esitatavatest kvalifikatsiooninõuetest ja sõidukijuhi eksamineerimise korrast, kus on üksikasjalikult kirjeldatud, mida ja kuidas tuleb hinnata.

Maanteeameti esindaja arvates on õpilaste halvas ettevalmistuses süüdi mõned autokoolid. Kasemäe sõnul levivad õpilaste teadmatus ja igasugused kuuldused eksamite kohta seetõttu, et autokoolid ei selgita õpilastele eksamite läbiviimise korda.

Artur Moora leiab aga, et kuulduste ja hirmude põhjus on hoopis muus: «Kui eksamineerija on sind neljandat korda «sõidutanud», siis mitte et sina poleks endas kindel, vaid sa pole endas kindel tema juuresolekul. Sa juba reaalselt kardad,» jagab Moora oma kogemusi. «Poleks ealeski arvanud, et mul võib sõiduki juhtimisel olla nii suuri probleeme!»

Endiste juhiloa omanike õigusi piiratakse

Pärast toimetuse poole pöördumist saatis Artur Moora kaebuse ka maanteeametisse. Ametliku vastuse saatis samuti eksamikeskuse juht Risto Kasemäe. Tema on seisukohal, et Moora jäi loast ilma oma tegevuste või tegemata jätmise tõttu.

Moora märgib, et võrreldes algajate juhtidega on tema õigused piiratud. Nii ei saa varem juhiluba omanud isik ennast interneti teel eksamile registreerida – tal tuleb isiklikult teenindusbüroosse minna.