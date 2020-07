Tallinna öise alkoholimüügi piirangud lükkuvad edasi

Eelnõu kohaselt oleksid piirangud jõustunud 1. oktoobrist, kuid koroonapausi tõttu hakkab volikogu eelnõu alles septembris arutama, mistõttu on väga tõenäoline, et piirangud jõustuvad alles uuel aastal.

Tallinn linnavolikogu esimees Tiit Terik (Keskerakond) ütles rahvusringhäälingule, et selle teemaga tuleb edasi tegeleda: «Ma olen enam kui kindel, et Tallinnas on see teema, mis vajab reguleerimist ja sellega kindlasti peab edasi minema».

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michali sõnul ei ole tegu hea mõttega: «Tegelik probleem võib olla see, et kui mõni baar, lõbustusasutus, kasvõi restoran häirib naabreid, aga sellisel juhul tuleks linnavalitsusel asuda tegelema sellega ja lahendada nende naabrite probleem selle asutusega vesteldes, vajadusel ka tegevusvõimalused ära võttes, mitte öelda, et see on kõikide teiste mure,» sõnas Michael, lisades, et praeguses majanduslikus olukorras pole täiendavate piirangute kehtestamine ka mõistlik.