Lutsar: piirangute liiga varajane kehtestamine viib elanikkonna tüdimuseni

Professor Irja Lutsari sõnas rahvusringhäälingule, et suurenenud haigusjuhtude taga võib olla asjaolu, et mitmetes riikides oli koroona suhteliselt vähe levinud ja nüüd on haigus jõudnud piirkondadesse, mis ennist jäid sellest suuresti puutumata: «Ma arvan, et need riigid, kes nüüd näevad teist puhangut, üheks nende probleemiks oli, et nad liiga vara kehtestasid piirangud. Selleks ajaks, kui neid piiranguid vaja oli, oli elanikkond neist juba tüdinenud,» märkis ta.