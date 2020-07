UURING ⟩ Eesti elanikud tajuvad koroonaviiruse kohta leviva väärinfo ohtu

66 protsenti elanikest on Turu-uuringute ASi äsja valminud uuringu järgi seisukohal, et koroonaviiruse kohta levib palju ebatäpset infot, 69 protsenti leiab, et väärinfot levitatakse seepärast, et viirusest teatakse vähe. Eesti elanikest 44 protsenti usub, et koroonaviiruse kohta levib palju petlikku ja sihilikult eksitavat infot ning kolmandik arvab, et väärinfot levitatakse tahtlikult, eesmärgiga inimesi kahjustada.