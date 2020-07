Tallinn pikendas oma venekeelse uudistesaate lepingut PBK-ga

Tallinna linnavalitsuse meediajuhi Kristiina Rossmani sõnul jätkab linn koostööd kõigi meediaväljaannetega, kes on valmis rääkima Tallinna elust. «Linnapea Mihhail Kõlvart on öelnud, et linn on huvitatud kodanike informeerimisest linnas toimuvatest sündmustest ning linnavalitsuse otsustest. Sealhulgas ka vene keeles,» lausus Rossman.