2014. aastal alanud Tuulenurga 1 detailplaneeringu koostamisele ähvardas kriipsu peale tõmmata vahepeal planeeringuala naabrusse rajatud kommunismiohvrite memoriaal. Täpsemalt justiitsminister Raivo Aegi suu läbi väljendatud Eesti riigi arvamus, et jalgpallihall ei sobi memoriaali naabrusse.

Nii sooviski justiitsminister, et Tallinna linnavalitsus lõpetaks planeeringumenetluse. Linn ei nõustunud seda tegema ning abilinnapea Andrei Novikov selgitas, et menetlust saab lõpetada ainult maaomanik ehk RKAS, kes on sõlminud FCI Levadiaga hoonestusõiguse lepingu.