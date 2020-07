Helme: kogu lugu on sündinud nende inimeste paanilisest hirmust, kellel on midagi varjata

See kõik keerleb ühe uuriva toimetuse paljastatud artikli ümber selle kohta, nagu oleks Louis Freeh – meid ja Eesti riigi huve esindav advokaat – ise olnud teisel poolel, esindamaks nende huve, kelle raha välja nõutakse. See on esialgu täiesti keeletuks teev ja istuma panev fakt. Mis lugu sellega on? Kas Louis Freeh teie teada on esindanud vastaspoole pättide huve?

MARTIN HELME: Ma muidugi kõigepealt lükkaks kategooriliselt ümber väite, et tegemist on uuriva toimetuse või uuriva ajakirjandusega. Tegemist on ajakirjandusliku hitjob'iga, nagu Ameerikas öeldakse ehk palgamõrvaga. Tegemist on ühe kõige tülgastavama libalooga, mida Eesti ajakirjanduses on tükil ajal nähtud. See on üks-ühele maha kirjutatud Ameerika Ühendriikidest Trumpi-vastasest nii-öelda vene agendiks värbamise kampaaniast, kus pikalt, laialt ja värvikalt kirjeldatakse mingeid episoode – antud juhul ka Päevalehe loos –, aga mis sellel kõigel on pistmist Freeh' või minuga, seda artiklist peaaegu välja ei tulegi. See on hämmastav, kuidas tänapäeval kõik on vene agendid, välja arvatud vene agendid, kes käivad ringi ja süüdistavad teisi selles, et nad on vene agendid. See on ikka päris lõbus lugu.