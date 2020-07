Mis juhtub armastusega, kui elada on veel kolm kuud?

Mis juhtub armastusega, kui keskealine naine mõistab, et tal on elada kolm kuud? 43-aastane Anja elab koos 59-aastane Tomasega suures peres koos laste ja kasulastega. Aastatega on paar omavahel lahku ja sõltumatuks kasvanud. Kui Anja saab kohutava ajukasvaja diagnoosi päev enne jõule, puruneb nende elu ning paljastub hooletussejäetud armastus.