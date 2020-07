VAATA JÄRELE ⟩ Terviseamet: Jõhvi perekonnas on kõigi seis vähemalt rahuldav

Nelja nakatunuga Jõhvi perekonnast rääkides sõnas Dontšenko, et kõigi seisund on vähemalt rahuldav. Samuti avaldas Dontšenko, et Venemaalt tulevatel inimestel tuleks jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 553 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 5 positiivset testi tulemust. Viimase 14 päevaga on Eestis 16 uut nakatunut. 3 nakatunut lisandus Tartusse ja on seotud seal 24.juulil diagnoositud juhtumiga. Tänaseks on tegemist koldega, kus on 5 inimest. Ida-Virumaal lisandus 2 uut juhtumit.