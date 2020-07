Politsei palub abi ema ja poja asukoha tuvastamisel

Aet on umbes 158-160 sentimeetrit pikk, tumepunaste juuste ja kõhna kehaehitusega ja ta kannab prille. Kodust lahkudes oli tal kaasas leopardimustriga õlakott.

Poeg Rainer on kõhna kehaehitusega, tal on tumepruunid lühikesed juuksed ning ta kannab prille. Kodust lahkudes olid tal jalas sinised botased ja kaasas must kilejope.