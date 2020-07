«Ma olin juba haiglasse jõudes väga hämmingus, sest info ju oli, et tegemist on väga nakkava haigusega, aga töötajad silmnähtavalt ei kasutanud õigesti kaitsevarustust, maske, kindaid. Kui päris aus olla, ma ei imesta, et seal selline nakatumismass oli. Ma ise sattusin haiglasse sama maskiga, mis kiirabi mulle ette pani ja haiglas mul kästi kanda seda sama maski veel mitmed korrad, kui ma pidin külastama erinevaid ravikabinette ja lõpuks selle sama maskiga saadeti mind ka haiglast välja,» kirjeldab üle kahe nädala LTK nakkuskliinikus ravil viibinud Anu Ojase.