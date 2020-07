Reitingud: Reformierakond on kindlustamas ülekaalukat liidrikohta

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,4 protsenti, Keskerakonda 23,4 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. juunist 28. juulini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Kui mai lõpus oli Reformierakonna edu Keskerakonna ees 3,6 protsenti, siis viimaste tulemuste põhjal on suurima opositsioonipartei edu peaministripartei ees üheksa protsenti. Keskerakonna edu koalitsioonikaaslase EKRE ees on seitse protsenti.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,2, Eesti 200 7,7 ning Isamaa 5,7 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,5 ja opositsioonierakondi 41,6 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnul on suvi mõjunud hästi pigem opositsioonierakondadele. Keskerakonna ja EKRE toetus on alatest maist olnud keskeltläbi pigem languses, samas kui Reformierakond ja Sotsid on oma positsioone parandanud. Kolmanda valitsuserakonna Isamaa - toetus on püsinud stabiilne.

«Eelnevatel nädalatel nägime, et Reformierakonna suhteline toetus suurenes ennekõike selle pärast, et Keskerakonna toetajate absoluutarv oli languses. Seda on ta ka praegu, kuid lisaks sellele näeme viimastes reitingutes ka seda, et Reformierakond on oma toetajate ridadesse hakanud ehk ka uusi inimesi saama,» märkis Mölder.

Üheksa protsendini kerkinud vahe Reformierakonna ja Keskerakonna vahel Mölderi sõnul võib tunduda küll suur, kuid nädalatrendidest natuke kaugemale vaadates paistab olukord mõnevõrra teistsugune.

«Eelmisel suvel nägime, kuidas Reformierakonna toetus kerkis suve jooksul enam kui 38 protsendini ja Keskerakonna oma langes alla 18 protsendi peale - vahe oli siis 20 protsenti. Tookord hakkas see suvine trend juba augustis pöörduma. Peame ära ootama selle suve lõpu, et näha, kas ka seekord on tegemist sarnase suvise kõikumisega,» ütles Mölder.

Aasta lõikes tuleb Mölderi sõnul siiski veel tõdeda, et Keskerakonna toetus on olnud kasvutrendis ja Reformierakonna oma languses. «Et seda pilti väärata, peaks lõhe kahe suure konkurendi vahel kärisema veel kaua ja palju suuremaks,» lisas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.