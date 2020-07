Otse Postimehest ⟩ Tõnis Mölder: trahv koroonajooksikule peaks sõltuma sissetulekust

Järgnevad väljavõtted saatest, pikemalt saate näha järelvaatamisest.

Te leiate, et «koroonajooksikutele» peaks kehtima karmim karistus. Millist karistust te silmas peate?

Inimene, kes teab, et on koroonapositiivne ja Terviseamet on andnud väga selgeid juhiseid, kuidas käituda ja olla isolatsioonis ning see inimene käitub ikka nii vastutustundetult, et liigub suures rahvahulgas, siis järelikult nendele inimestele täna kehtivad trahvimäärad ei ole piisavad. Need ei ole piisavad selleks, et inimene saaks aru selle nakkushaiguse tõsidusest.

Vaja on karmimaid meetmeid, et kogu ühiskond mõistaks olukorra tõsidust. Koroona ei ole Eestist kadunud, lähiriikidest rääkimata. Peame olema väga distsiplineeritud ja kohati isegi ranged, et hoida vabadust, mille suvega oleme saavutanud.

Kui suur peaks teie hinnangul olema trahv isolatsioonireeglite rikkumise eest?

Leian, et iga trahv peab olema sõltuv inimese sissetulekust. Sissetulekud ja perekonna eelarved on erinevad ja mõne inimese jaoks on saja euro suurune trahv piisav distsiplineerimiseks. Samas on inimesi, kes teenivad väga kõrget palka ja nende jaoks ei pruugi see olla piisav.

Ma arvan, et siin peab Terviseamet väga selgelt tunnetama hetkeolukorda. Ma ei õhuta Terviseametit karmimaid meetmeid rakendama, aga selleks peab olema valmis, sest selgelt on näha kehva kommunikatsiooni Terviseameti ja inimese vahel.

Kas te oskate numbriliselt välja tuua, kui palju kulub riigil raha lähikontaktsete väljaselgitamisele?

Numbrilist ressurssi on väga raske öelda, sest Terviseamet teeb oma tööd igapäevaselt nagunii, aga osad inimesed peavad tegema topelttööd.

See tähendab seda, et inimesed teevad tööd hiliste õhtutundideni, politsei peab hakkama regulaarsemalt karantiinis inimesi kontrollima ja arstid peavad olema valmis selleks, et lähinädalatel võib sattuda haiglatesse koroonapositiivseid inimesi.

Tegelikult seab see ohtu kogu ühiskonna sellise tavapärase toimimise. Vähetähtis ei ole ka mainekahju, mis tekib asutustele, kus nad (koroonajooksikud - toim) käivad. See avaldab kindlasti mõju ka majandusnumbritele.

Miks on Terviseamet trahvi määramisel kõhkleval seisukohal?

Terviseamet ei ole tegelikult loodud selle eesmärgiga, et teha inimesele trahvi. Terviseamet on loodud selleks, et hoida seda viirust või ükskõik millist haigust Eestis kontrolli all ja tegeleda tervishoiu küsimustega. Aga kordan, et Terviseamet peab olema valmis jõuliseks sekkumiseks. Minu meelest on täna Eestis piirkondi, kus on olukord kontrolli alt väljumas. Järelikult valitseb ühiskonnas karistamatuse tunne.

Kolmapäevane Postimees rääkis Lääne-Tallinna Keskhaiglast, kust riiklik järelevalve avastas meditsiinitöötajate lohakusest tingitud osakondade vahelise koroonaviiruse leviku. Kui isegi meditsiinitöötajad ei järgi reegleid, siis miks eeldame, et teisedki seda teevad?

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhtum on väga kahetsusväärne. Haiglajuhid ja arstid peavad sellest tegema väga selged ja konkreetsed järeldused, sest see on lubamatu. Lääne-Tallinna Keskhaigla peaks olema Põhja-Eesti põhiline teabekeskus ja kui juba seal juhtuvad sellised asjad, siis see näitab, et kogu süsteem oli kuidagi vildakas.

Sellest väga karmist juhtumist tuleb õppida ja olla valmis selleks, et kui sügisel tuleb uus laine, siis ei Lääne-Tallinna Keskhaiglas ega üheski teises haiglas ei tohi selliseid asju juhtuda.

Terviseamet ei võtnud kedagi vastutusele, sest haigla tunnistas oma viga. Kas te olete selle seisukohaga päri?