Tallinnas algasid 200 000 eurot maksva veesõidukite slipi ehitustööd

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul valmib paadiomanike veeskamiskoht tänavu oktoobrikuu lõpuks. «Kevadine koroonakriis ja eriolukord mõjutas ka slipi ehitustööks vajalikke ettevalmistusi, muuhulgas ehitusajaks vajaliku keskkonnaloa taotlemist, kuid tänaseks on ehitustööd käimas,» ütles Klandorf pressiteates.

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid märkis, et paatide vettelaskmiskohta on Põhja-Tallinnas kaua oodatud. «Üldkasutatava slipi asukoht valiti koostöös kalurite ja teiste paadiomanikega. Asukoha valiku ja ehituse juures oli aga oluline arvestada Paljassaare eripäraga, et säiliks looduskeskkond,» sõnas Järvelaid.