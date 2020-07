Pillak: peaministrilt küsimuse küsimine ei tohi inimest tööta jätta

«Eesti on demokraatlik riik, siin on igal inimesel õigus vabalt levitada oma mõtteid ja küsida, kartmata karistada saada. Samamoodi on ülepaisutatud arvamus lapsevanematest kui sotsiaalmeedia detektiividest, kes nuhivad oma laste õpetajate järgi. Lapsevanemana on mulle eelkõige oluline, et mu laste õpetajad oleksid professionaalid, teeksid oma tööd südame ja rõõmuga. Et lasteaeda lastele järgi minnes saaksin ma koju minna hoitud ja heatujuliste lastega, kes üllatavad mõne uue õpitud oskusega või tähega. See, mida õpetajad omal vabal ajal teevad, mida nad arvavad peaministrist või kelleski teisest, on nende isiklik asi. Ja las see nii jäädagi,» ütleb Pillak.