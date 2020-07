Fotod ⟩ Roolijoodik kihutas Läänemaal teelt välja vastu puud ja sai viga

«Täna muutis õnnetusele reageerimise pisut keerulisemaks see, et väljakutse saabudes viibisime parasjagu treeninglennul. Üle aasta kestnud testiperiood on aga andnud piisavalt hea ettevalmistuse ja pärast kopteri kiiret tankimist ja meedikute pardalevõtmist suundusime sündmuskohale,» rääkis PPA lennusalga lennutehnilise eskadrilli ülem Aleksandr Lamus. Nüüdseks on PPA lennusalga kopter reageerinud kolmele liiklusõnnetusele.

Sel aastal on Eestis juhtunud 761 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles on hukkunud 33 inimest. «Ma ei väsi rõhutamast, kui oluline on autojuhi, teiste sõidukis viibijate ja liiklejate turvalisuse jaoks see, et autojuht ei istuks rooli, kui ta on tarvitanud alkoholi. Enne autorooli istumist peab juht veenduma, et on kaine,» ütles Laurmann.