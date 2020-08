Terviseametil pole välisriigist saabujate kohta teavet

Sotsiaalminister Tanel Kiik usub, et kindlaim viis viiruse leviku kontrollimiseks on endiselt kahenädalane isolatsioon pärast reisimist: «Sellise lausjärelevalve tegemine, ka info korjamine, vahendamine on üüratult palju keerulisem, kui ta oli tol perioodil, kui piiridel käis lauskontroll, aga just seetõttu ma rõhutangi seda poolt, et inimeste enda käitumine, enda otsustamine, vastutuse võtmine oma tegude eest on tegelikult see, mis meid selles olukorras saab aidata» kommenteeris ta Rahvusringhäälingule.