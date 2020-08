Otse Postimehest ⟩ Margus Tsahkna hinnangul on sotsiaaldemokraadid Alliku näol ühinenud Kremli retoorikaga

Järgnevad nopped saatest.

Kas vajame pööret Eesti-Vene suhetes? Milleks oleks see vajalik?

Kindlasti vajaks ja mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa või maailm vajaks pööret suhetes Venemaaga. Aga see ei sõltu mitte Eestist ega Euroopa Liidust, vaid pigem Venemaast. Häid suhteid on vaja sest, Venemaa asub strateegiliselt olulises kohas ja on rikas ning haritud riik.

Täna ei ole häid suhteid tänu Venemaale. Jaak Allik ütleb õigesti, et head suhted võiksid olla, aga tema eeldused, narratiiv on tüüpiline Kremlile. Et «ärge pange tähele, mida oleme teinud oma naabritega ja mida teeme inimõigustega.» Kahjuks Venemaa jätkab agressiivset välispoliitikat.

Välisminister Urmas Reinsalu usub, et Jaak Alliku sõnu järgides muutuksime Venemaa sõltlasriigiks. Kas jagate Reinsalu hirmu?

Ma ei tea, kas oleksime sõltlasriik või mitte, aga olen Urmas Reinsaluga nõus, et põhimõtteline suunamuutus tähendaks Eesti riigi iseseisvusele tõsist ohtu. Laias laastus on meil valida, kas kuulume lääne julgeolekuarhitektuuriga organisatsioonidesse ja hindame neid põhimõtteid või oleme idas koos Venemaaga. Sellist varianti meil ei ole, millest nüüd räägivad kahjuks ka sotsiaaldemokraadid lisaks EKRE poliitikutele. «Et oleme Venemaa piiril vasallriik nagu Šveits või mis iganes kujundeid on välja käidud». Jaak Alliku kirjeldatud tee tähendab sisuliselt seda, et soovime avalikult liikuda Kremli mõjusfääri.

Aga tänane Soome poliitika. Kas Soome on siis Venemaa sõltlasriik?

See on täpselt see Kremli retoorika, mida on aastaid viljeletud ka Eestis «kasulike idiootide» või «mõjuagentide» kaudu. Ma ei ütle, et Jaak Allik on üks või teine, aga oleme julgeolekupoliitiliselt palju saavutanud. Kuulume NATO-sse ja omame NATO vägesid ning kaitseplaane. Soome toimib ju ka julgeolekupoliitilises mõttes sajaprotsendiliselt NATO-ga koostöös. Neil ei ole seda flirti, et äkki nad võiksid kuuluda Venemaa mõjusfääri.

Teie kui endine kaitseminister, kuidas suhtute kriitikasse, et «Eesti rõõmustab lapselikult» iga lääneliitlase üle Eestimaa pinnal? Justkui oleks see perspektiivitu lootuse hellitamine, et see heidutab Venemaad.

Eestlased peavadki rõõmustama selle üle, et liitlassõdurid on Eesti territooriumil. Mul mul õnnestus olla sellel ajal kaitseministrina ametis. Kui pidasime läbirääkimisi ja reaalselt tervitasime Eesti pinnal neid üksuseid, mis on lahingüksused. Eesti inimesed võiksid rohkem teada, et need ei ole lihtsalt lipp, Eestimaa pinnal olevad üksused, vaid need on lahingüksused, mis lähevad lahingusse esimesest sekundist peale, kui toimub agressioon. Eestis olevad liitlased on valmis meie eest surema. Sellise poliitilise otsuse eest peaksid eestlased olema väga tänulikud.

Selle Eesti poliitikute sisepoliitilise mängulustiga, mis on eriti EKRE poliitikutel ja millega on liitunud nüüd ka Jaak Allik sotsiaaldemokraatide näol, pannakse mängu Eesti välispoliitilised doktriinid. See on väga kahetsusväärne.