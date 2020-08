Välismaa lühiuudised

Emeriitpaavst, 93-aastane Benedictus XVI on haige ning väga halvas seisus, kirjutas eile Saksa ajaleht Passauer Neue Presse. Paavstil on näol roospõletik, ütles ajalehele tema biograaf Peter Seewald. Viimase sõnul on endine paavst väga nõrk ning kuigi ta mõte ja mälu töötavad, on ta peaaegu täielikult kaotanud oma hääle. Benedictus XVI, kodanikunimega Joseph Ratzinger, elab Vatikanis asuvas vanas kloostris. Ta taandas end paavsti ametist aastal 2013. Tema järglaseks valiti praegune paavst Franciscus.