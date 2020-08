Politsei algatas eneseisolatsiooni rikkunud ukrainlaste suhtes menetluse

30. juulil selgus politsei- ja piirivalveameti ja terviseameti ühiskontrolli tulemusel, et ukrainlased on eneseisolatsiooni reegleid erineval moel rikkunud 46 korral ning et on ka põhjendatud kahtlustus, et 17 inimest eneseisolatsiooni ajal töötas. PPA teatas ka, et osad ukrainlased olid käinud seenel.

Kuna ukrainlaste Eestisse saabumise tingimuseks oli, et tööandja kohustub korraldama nende eneseisolatsiooni ning tagab ka eneseisolatsiooni nõuete täitmise, sealhulgas mitte töötamise, siis on rikkujate suhtes alustatud haldusmenetlust, ütles Postimehele PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev. «Menetlus on algatatud selleks, et tunnistada kehtetuks nende Ukraina tööliste Eestis viibimise alus, kes ei täitnud eneseisolatsiooni kohustust ja käisid sel ajal tööl. Viibimisaluse kehtetuks tunnistamisel peavad nad Eestist lahkuma,» ütles Belitšev.

Põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus. FOTO: Eero Vabamaegi/scanpix/Pm

Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles kommentaariks, et vaieldamatult ei ole kõik põllumehed ideaalsed tööandjad.

«Oleme viimastel kuudel olnud erakordse tähelepanu all mitte ainult meedias, vaid ka riigiaparaadi jaoks,» rääkis Sõrmus. «Ühest küljest on see mõistetav, kuid teisest küljest on olukord erakordselt vastuoluline ja keeruline paljudes ettevõtlussektorites. Põllumajandus ei ole erand. Loomulikult tahame, et kõiki meie sektori töötajaid koheldaks väga hästi ning Eesti riigi seadusi täites,» lisas Sõrmus.

Sõrmus ütles, et kojale ei ole praeguseks veel teada kõigi rikkumistega seotud juhtumite detailid: «Meil ei ole täpset ülevaadet, mis lubaks üldistusi teha.»

Ta on veendunud, et suurem osa põllumajanduses tööandjatest on ausad, vastutustundlikud ning riigitruud. «Saatsime tööandjatele enne reisi ja meeldetuletusena ka 22. juulil (päev pärast ukrainlaste Eestisse jõudmist - toim.) terviseameti juhendi, selgitasime olukorda ja nõudmisi nii palju, kui saime,» märkis ta.