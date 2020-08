VIDEO, GALERII JA BLOGI ⟩ Kiik: järgmise paari nädalaga tuleb viiruse levik kontrolli alla saada

See tähendab, et igasuguste haigussümptomitega või kokkupuutes viiruse kandjaga tuleb kodus püsida ning kahtluste korral teha koroonaviiruse test. «Kui käitume kõik nii, nagu käitusid need üksikud inimesed Tartus, võime rahuliku elu ära unustada,» kirjeldas Kiik olukorra tõsidust.

Samuti peaks sel nädalal algama juhuvalimiga uuring, kus kaardistatakse Covid-19 levikut Eestis. Selle tulemused peaks selguma järgmisel nädalal ning on aluseks valitsuse võimalikele järgmistele otsustele.

Pressikonverentsil osalenud terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma märkis, et Eestis on haigestumine olnud kasvutrendis Tartu kahe suurema nakkuskolde tõttu.

«Tegemist on piiratud kolletega, nakatumise ahelad on terviseametile teada,» sõnas Härma. Ta lisas, et hetkel on Eestis ainult kaks teadmata nakkusallikaga inimest kõigi nakatunute seas. See omakorda viitab sellele, et üle-eestilistest piirangutest pole põhjust rääkida.

Postiivsete testide osakaal püsib Eestis suhteliselt madal ning on viimase seisuga 1,3 protsendi juures.