OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Sotsiaalminister ja terviseamet annavad ülevaate koroonaviiruse kasvutrendist Eestis

Terviseameti hinnangul on SARS-CoV-2 14-päevane haigestumusnäitaja kasvutrendis, eeskätt Tartu juhtumite arvelt.

Teisipäevaste andmete põhjal on Tartu ööklubis alguse saanud puhangus kokku nakatunud 33 inimest. Ööklubi puhangu tõttu on praegu epidemioloogide jälgimise all sadakond inimest.