Kaitseliidul on üle 25 600 aktiivse liikme

Kaitseliidul on augusti alguse seisuga kokku 25 646 liiget, neist 15 352 on kaitseliitlased, 2646 naiskodukaitsjad, 3632 noored kotkad ja 4035 kodutütred, ütles BNS-ile Kaitseliidu pressiesindaja.

«Täna on meil olemas realistlik pilt inimestest, kellega me tegelikult Kaitseliidus arvestada saame,» ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Noorte kotkaste ja kodutütarde liikmeskonnad vähenesid esimesel poolaastal vastavalt 91 ja 32 liikme võrra. Pressiesindaja nentis, et tegu on mustriga, kus aasta esimeses pooles vanuse ülempiiri täitumise tõttu noorte arv väheneb, et siis aasta teises pooles jälle kasvada.