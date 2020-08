Otse Postimehest ⟩ Irja Lutsari ettepanekud valitsusele: välismaalaste 14-päevane karantiin asendada testimisega ja ööklubides võtta kasutusele terviseankeedid

Kas näiteks Rally Estonia üritusel külastajad peaksid kandma maske?

Maskid ei ole imerohi, ei ole nii, et ma panen maski ette ja siis olen ma täiesti kaitstud. Et kas nüüd täiesti terve inimene välisõhus paneks selle maski ette ja see midagi väldib, see on omaette küsimus. Haigussümptomitega maski kandval inimesel võib tekkida ka võlts kindlustunne, aga mul on ju mask ees. Maskid on kindlasti olulised, aga need on omal kohal seal, kus nende kandmine on vajalik. Ma just üleeile ostsin Tartus endale maski. Kas teate, kui palju maksab apteegis üks mask? Mina just ostsin viiskümmend tükki, oli viiskümmend neli eurot, nii et üks mask maksab üle ühe euro. Seda maski ei tohi kurgu alla panna, taskusse panna, vahepeal ära võtta või lauale panna, neid maske peab õigesti kandma.

Karantiininõudest rääkides, siis teie hinnangul oleks lahendus, et teha kaks testi, millest üks tehakse riiki sisenedes ja teine seitsme päeva pärast Eestisse saabumist?

Jah, erinevad riigid teevad erinevalt. Sakslased minu arusaamist mööda nõuavad teha pärast riiki sisenemist ja see vabastab karantiinist. Islandlaste puhul ma ei loe eeskirjadest välja, kas nad käsivad need esimesed seitse päeva olla karantiinis või mitte, aga seitsme päeva möödudes tuleb testi korrata. Kindlasti on see meetod tõhusam sellest, millest kinni pidada ei saa, ehk miks me pakumegi alternatiivi välja on see, et oleks reegel, millest on võimalik kinni pidada. Meil ei ole mõtet kehtestada reegleid, millest kõik hakkavad mööda hiilima ja siis läheb olukord veelgi hullemaks. Tuleks vaadata, kas meil on mingisuguseid alternatiive, mis oleks ka täidetavad.

Viimased uuringud näitavad, et viimasel ajal on see viirus vähem surmavam. Miks see nii on?