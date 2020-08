REPORTAAŽ ⟩ Koroona jaoks pole ruumi: turul tähendab 2+2 vaid matemaatilist tehet

Käes on kodumaiste turusaaduste soetamise parim aeg. Eesti maasikate aeg hakkab läbi saama, lettidel on koha sisse võtnud magusad murelid, mahlased arbuusid, värske kartul ja kurk, kõiksugu seened, marjad ja palju muud. Ühel päikselisel pühapäeval on just õige aeg teha tiir Nõmme turul ja uurida, mida pakutakse ja mille järele nõudlust on.