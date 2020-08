VIDEO ⟩ Terviseamet: kui haige seab teadlikult teiste tervise ohtu, siis tuleb karistus

Terviseamet jälgib juuni alguse ja juuli lõpu seisuga päris paljusid inimesi. Kas te saate hakkama nii Tartu kui ka Ida-Virumaa koldega?

Jah, hetkel saame hakkama. Nakatunute ja lähikontaktsete arv on terviseametile jõukohane ja vajadusel saame veel terviseameti inimesi appi võtta.

Kui tihti te kontaktsetele inimestele helistate või jälgite, kas nad on kodus ja kas püsivad seal paigal kaks nädalat. Millal on see aeg, millal te ütlete neile, et nüüd tuleb testima minna?

See, millal testima minna, selgub koostöös perearstiga. Terviseamet võtab ühendust inimese perearstiga, seejärel otsustatakse, millal oleks õige aeg inimene testima saata.

Helistamine sõltub sellest, kuidas inimene koostööd teeb. Teinekord ei tule inimesel kõik detailid meelde, siis peab talle helistama tihemini. Mõni inimene vajab rohkem tuge, mõnele helistatakse iga päev, mõnele kaks korda nädalas. See on individuaalne.

Ühest inimesest sai alguse suur ja kiire nakatumine. Küsitakse palju selle kohta, kas sellistele määratakse ka karistus.

Eks karistus sõltub olukorrast, iga olukorra eest justkui ei taha karistada. Inimesed ei levita tahtlikult seda nakkust. Aga kui on kahtlus, et seda on tehtud tahtlikult, haige on teadlikult seadnud teiste tervise ohtu, siis tuleb karistus.

Kas praegu on inimesi, kes on terviseameti n-ö «mustas nimekirjas»?

Meil sellist musta nimekirja ei ole, aga on üks inimene, kelle suhtes on algatatud väärteomenetlus.

Ööklubist sai kõik alguse. Kas ööklubidele tuleks piirangud peale panna või tuleks seda teha ainult Tartus?

Üle-eestiliselt on sellest kindlasti vara rääkida, sest me räägime kahest suuremast Tartu koldest, haigestumine on noorte seas. Tihtipeale ongi ööklubid riskikoht, kus sellised asjad võivad toimuda: lähikontakte ei jälgita, inimesed ei hoia ohutut distantsi, võib-olla ei ole ka hügieeninõuete järgimine nii suure tähelepanu all.

Ööklubisid ja üldist pidutsemist on hetkel mõistlik Tartus tagasi tõmmata. Inimesed ise võiksid praegu ööklubisid mitte külastada. Konkreetsed piirangud sõltuvadki inimeste käitumisest. Haigestumine ja selle pidurdumine on meie enda kätes.

Kas piiril peaks järelevalvet suurendama?