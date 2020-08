Mesikäpad sihikul: karujahi esimesel päeval lasti Eestis neli looma

Kolmapäevaase seisuga on Ida-Virumaal lastud neli, Lääne-Viru- ja Tartumaal mõlemas maakonnas kolm ja Raplamaal üks karu, ütles BNS-ile keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. Ta lisas, et augusti esimesel päeval kütiti kohe neli karu.

Eestis elas eelmise aasta sügisel ligi 900 karu. Mõned aastad varem on see arv olnud väiksem, umbes 700 looma. Seega saab karu asurkonna seisundit tervikuna hinnata heaks, kuid piirkonniti on see erinev.