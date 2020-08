Veterinaaramet: Tallinna kesklinnas elavate mesilaste mesi on puhas

2017. aastal Tallinna Ülikoolis tehtud pilootprojekti raames analüüsiti Tallinna linnast kogutud meeproove, ütles kolmapäeval BNS-ile VTA toiduosakonna peaspetsialist Merle Laurimaa. «Tulemused viitasid, et keemiliste omaduste, seal hulgas raskemetallide sisalduse poolest olid meeproovid kvaliteetsed ja botaaniline päritolu mitmekesine,» lisas ta.

Laurimaa sõnul viitab puhas mesi taaskord sellele, et linnatänavad, -pargid ja -aiad pakuvad piisavalt toitu ning linnakeskkond on piisavalt puhas, et mitte ohustada mesilaste elu ning reostada mett.