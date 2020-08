Eestis loodud isejuhtiv buss jõuab peagi Soome teedele

«Tampere projekti eesmärk on tõestada, kuidas futuristlikud autonoomsed elektrimootoriga bussid saavad olla osa meie igapäeva linnaelust. Koostöös Auve Techiga asume rajama elanikele turvalist, keskkonnasõbralikku, taskukohast ja mugavat liikumisvõimalust,» selgitas Roboride tegevjuht Tatu Nieminen.

Auve Techi kaheksakohalised minibussid on loodud viimase miili transpordi hõlbustamiseks. Isejuhtiv buss aitab teenindada reisijaid mugavalt ja vaikselt ka piirkondades, kus tavaline liinibuss opereerida ei saaks või kus see on eelistatud variant personaalsete sõidukite kasutamise asemel. Olgu nendeks siis kinnised alad nagu lennujaamad või hoopis väiksemate tänavatega elamurajoonid.