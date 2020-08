Kolm kriminaalse taustaga taotlejat ei saanud Eesti kodakondsust

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil mitte anda Eesti kodakondsust taotlejale, keda on seitsmel korral kriminaalkorras karistatud, edastas valitsuse pressiesindaja.

Teist taotlejat on kolmel korral karistatud kriminaalkorras ja ühel korral väärteo eest. Kolmandat taotlejat on ühel korral karistatud kriminaalkorras ja kuuel korral väärtegude eest.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta Eesti kodakondsust inimesele, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest.