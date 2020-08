Koroonaviirusega nakatunud soomlased väisasid Muhumaad

Kuressaare haigla teatas, et 2. augustil tulid kell 15.15 väljunud praamiga Muhumaale turismitalusse kaks Covid-19 positiivset soomlast.

Saarte Hääl kirjutas , et soomlased käisid Muhumaale sõites pühapäeval parvlaeval ringi, sõitsid seejärel Kuivastust Liivale ja einestasid sealses Muhuriito söögikohas. Samuti käisid nad Liiva Konsumis.

Soomlased tulid Muhusse Pärnumaalt Nehatus peetud sünnipäevapeolt, millel osales 80 soomlast ja kolm eestlast, selgitas eilseks välja terviseamet. Muhumaale jõudes ei teadnud nad veel, et võisid olla viirusega nakatunud. Nad said alles pühapäeval teate, et neist ühe korterinaaber andis Soomes positiivse koroonaproovi, kirjutas Saarte Hääl.