Valitsus ega terviseamet maskikandmise kohustust vajalikuks ei pea

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp leiab, et maski tuleb kanda eelkõige neil, kelle amet eeldab tihedat kokkupuudet teiste inimestega, samuti kindlasti neil, kes on haigestunud. «Ja kui neil tekib vältimatu vajadus oma kodust lahkuda ja tekib siis oht lähikontakti astuda teiste isikutega ja olla siis nakkusohtlikud,» lisas ta.

Terviseamet maskikohustust täna vajalikuna ei näe, sellist meedet pole arutlemas ka valitsus. Peaminister Jüri Ratase sõnul mõistab iga inimene maskivajadust ise vastavalt olukorrale: «Kas on kuidagi tunnetus, et see muuta kohustuslikuks, siis hetkel kindlasti seda tunnetust minul küll ei ole,» ütles ta.