Meelespea ⟩ Kuidas takistada koroonaviiruse levikut

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller ütles Postimehele, kui ta peaks valima kaks põhitõde, mille inimesed peaksid kohe kindlasti meelde jätma, siis esimene on see, et haigena tuleb koju jääda ja isoleerida ennast teistest. «Teiseks tuleb pöörduda perearstikeskusesse, et saada saatekiri testile,» ütles Joller.

«Me suutsime kevadel haigusest ühiselt jagu saada ja meil on olnud imeline hingetõmbeaeg. Praegu on aga aeg end uuesti kokku võtta ja pingutada,» meenutas ta.

Meelespea: mida teha, kui tunned, et oled haigestunud?

Eneseisolatsioon on vajalik ka siis, kui sul on väga kerged hingamisteede ägeda viirushaiguse sümptomid või vaid üks sümptomitest (näiteks köha, nohu, kurguvalu, palavik).

Ära keeldu testimisest! Kui selgub, et sul on Covid-19, on väga oluline, et enda suhtes saaksid tähelepanelikud olla ka need inimesed, kes sinuga lähedalt kokku puutusid.