Pariisis kehtestatakse esmaspäevast maskikandmise kohustus

Maskikandmise kohustus rakendub üle 11-aastastele inimestele «teatud väga rahvarohketel aladel», teatas politsei laupäeval, kuid ei täpsustanud, mis alasid see puudutab.

«Kõik märgid näitavad, et alates juuli keskpaigast on viirus siin regioonis taas aktiivsemalt levima hakanud,» märkis politsei ja lisas, et regioonis annab iga päev positiivse koroonaproovi umbes 400 inimest, peamiselt vanusegrupis 20-30.