Paet: Lukašenko jätkamine Valgevene presidendina on üsna kindel

«Valgevenes käivad praegu presidendivalimised. Lukašenko on lasknud võimalikke konkurente vahistada ja muul moel ahistada. Praegu on tulnud teated, et kõik sotsiaalmeediakanalid on Valgevenes maas,» kirjutas Paet pühapäeval sotsiaalmeedias. «Et rahvusvahelisi vaatlejaid pole, siis on üpris kindel, milliseks valimistulemus kujuneb ehk Lukašenko jätkab. Värskelt jõudis ta juba teatada, et ei anna Valgevenet oma kätest kellelegi.»