Terviseamet: rahvarohketes ruumides on maski kandmine igati kohane

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles « Aktuaalsele kaamerale », et terviseameti hinnangul on Eestis igati kohane kanda maski siseruumides, kus on palju rahvast.

«Kui me nüüd vaatame tervishoiuvaru, vaatame seda, mis on haiglatel olemas, mis on riigil olemas, mis on terviseametis olemas siis jah, ma võin öelda, et me saame hakkama,» selgitas Saar, et isikukaitsevahenditest praegu puudust ei ole.