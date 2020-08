Terviseamet heidab ette, et töölised on karantiini ajal keelust hoolimata tööd teinud, kuid põllumeeste kinnitusel polnud ukrainlased põllutöödel, vaid korrastasid oma eluruume.

«Oleme riigipoolsed korraldused täitnud ja meie hooajatööjõud on viirusevaba, ometi on nüüd töölistele antud korraldus riigist lahkuda, sest eelmise kuu lõpus toimunud politseireidi ajal ei olnud nad karantiinipaigas lamamas, vaid korrastasid oma elupaigaks mõeldud ruume,» selgitas Nopri talu peremees Tiit Niilo. «Üheski nõudes pole kirjas, et inimesed peaksid oma karantiinipaigas käed rüpes istuma. Töölised olid kaks nädalat eneseisolatsioonis ja ükski neist ei täitnud sel ajal tööülesandeid, ammugi polnud neil kokkupuudet avaliku ruumiga.»