Istungile on kutsutud peaminister Jüri Ratas, riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

«Loodame sel korral teada saada, millised takistused Eesti ning Ameerika Ühendriikide õiguskoostöös ja valitsuse sees on tinginud, et rahandusminister on võtnud oma ametile mitteomase rolli ning toimetab üksi, Eesti riigiametitest lahus ning USA vahendaja toel,» rääkis riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi.