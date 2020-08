Botaanikaaed pakub vikatiga niitmise treeningut

Viimastel aastatel on teadlased ja looduskaitse eksperdid üha enam kutsunud üles vähendama muruniitmist ning jätma pargi- või aianurgas osa lapikesi üldse niitmata, et saaksid tekkida nii-öelda elurikkuse oaasid, kus kodumaised niidutaimed saavad õitseda ja seemneid valmistada ning tolmeldajad saavad toituda.

Mida harvem muru niita ja lasta sellel kasvada ning õitseda, seda kiiremini saaab endale silmailuks ning tolmeldajatele eluks vajaliku mitmekesise niidu luua. Selleks on tarvis vaid natuke laiskust ja veidi kujundamishuvi, et hoiduda kogu ala pidevast niitmisest, ning kannatlikkust, et anda niidule aega kujuneda.

„Taimede tärkamine, areng ja levimine võib mõnedel taimedel olla aeglane. Seepärast tulebki järjepidevalt igal aastal niita, et ka need väiksemad seal jõuliste varjus saaks elu võimaluse. Nii saavutamegi suurema liigirikkuse. Samas, et tuleval kevadel juba suuremat liigirikkust nautida, on praegu õige aeg hakata plaani tegema. Värvilist niitu rajades on mitmeid variante selle loomiseks. Esimese asjana võiks õppida tundma niidutaimi ja niidu loomise põhimõtteid. Taimi tundes saab seemneid ise loodusest koguda ning kohe ka külvata haritud ja juurumbrohtudest puhastatud alale,” rääkis Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Liivi Mäekallas, kelle juhendamisel tutvutakse niitmispäeval ka botaanikaaia niidutaimedega.